Usa e Italia, la strana coppia dei bond: stesso rendimento per Treasuries e BTp (Di domenica 8 maggio 2022) Il rischio Paese è ben diverso:?noi abbiamo un rating “tripla B” e gli Stati Uniti sono “tripla A”, ma i titoli di Stato decennali viaggiano spesso in parallelo e hanno superato insieme la soglia del 3% Leggi su ilsole24ore (Di domenica 8 maggio 2022) Il rischio Paese è ben diverso:?noi abbiamo un rating “tripla B” e gli Stati Uniti sono “tripla A”, ma i titoli di Stato decennali viaggiano spesso in parallelo e hanno superato insieme la soglia del 3%

