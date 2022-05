Usa, Draghi primo leader italiano a ricevere il Distinguished Leadership Award (Di domenica 8 maggio 2022) Il premier Mario Draghi sarà il primo leader italiano ad essere insignito dall’ Atlantic Council – durante la sua visita a Washington la prossima settimana – del Distinguished leadership Award, un prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a persone che hanno contribuito alla missione del think tank di “influenzare insieme il futuro globale”. Il capo del governo italiano lo riceverà per la sua leadership internazionale. Insieme a lui, l’11 maggio, saranno premiati l’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi (per la leadership imprenditoriale) e due rappresentanti dell’Ucraina: l’ambasciatrice di Kiev a Washington Oksana Markarova e la cantante Jamala, vincitrice del concorso Eurovision nel 2016, che ha ... Leggi su ildenaro (Di domenica 8 maggio 2022) Il premier Mariosarà ilad essere insignito dall’ Atlantic Council – durante la sua visita a Washington la prossima settimana – delship, un prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a persone che hanno contribuito alla missione del think tank di “influenzare insieme il futuro globale”. Il capo del governolo riceverà per la suaship internazionale. Insieme a lui, l’11 maggio, saranno premiati l’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi (per laship imprenditoriale) e due rappresentanti dell’Ucraina: l’ambasciatrice di Kiev a Washington Oksana Markarova e la cantante Jamala, vincitrice del concorso Eurovision nel 2016, che ha ...

Advertising

ladyonorato : Non solo non sottopone al Parlamento la posizione da tenere in politica estera (sulla guerra!) ma nemmeno ha tempo… - petergomezblog : Armi a Kiev, Conte insiste perché Draghi riferisca in Aula. Ma Chigi: “Richiesta isolata. Non andrà in Parlamento p… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Conte: “Draghi negli Usa senza riferire in Parlamento? Sarei molto deluso. Giusto che si vot… - f43bb0d6a395428 : RT @michele_geraci: Quindi, sempre per il principio di autodeterminazione dei popoli, #Zelenski sta accettando di cedere la #Crimea, ma la… - MarceVann : RT @angelo_falanga: Marco Rizzo: Le ambigue parole di Draghi: l'Italia è ufficialmente una colonia? Spunta ora il viaggio negli USA https:… -