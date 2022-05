Uomini e Donne, un ex corteggiatore è diventato papà: “Niente al mondo può descrivere questa sensazione!” (Di domenica 8 maggio 2022) Un altro fiocco rosa a Uomini e Donne! In questi ultimi mesi la cicogna sta bussando alla porta di tanti volti conosciuti grazie al dating show di Maria De Filippi, che le poltrone dopo un po’ di tempo siano foriere di lieti eventi? Ultimo ma solo in ordine di… post ad accogliere la cicogna è stato uno dei protagonisti più indiscussi di qualche stagione fa. All’epoca corteggiava Teresa Langella è solo per un soffio non è stato scelto dalla tronista. Stiamo parlando di Antonio Moriconi, modello e maestro di sci, noto anche per aver partecipato come single tentatore a Temptation Island. Antonio dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto Iulia Sciume, di origini rumene, con all’attivo diversi lavori nel campo della pubblicità. La coppia, da subito affiatatissima, ha appena dato il benvenuto alla piccola Isabel, nata lo scorso ... Leggi su isaechia (Di domenica 8 maggio 2022) Un altro fiocco rosa a! In questi ultimi mesi la cicogna sta bussando alla porta di tanti volti conosciuti grazie al dating show di Maria De Filippi, che le poltrone dopo un po’ di tempo siano foriere di lieti eventi? Ultimo ma solo in ordine di… post ad accogliere la cicogna è stato uno dei protagonisti più indiscussi di qualche stagione fa. All’epoca corteggiava Teresa Langella è solo per un soffio non è stato scelto dalla tronista. Stiamo parlando di Antonio Moriconi, modello e maestro di sci, noto anche per aver partecipato come single tentatore a Temptation Island. Antonio dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto Iulia Sciume, di origini rumene, con all’attivo diversi lavori nel campo della pubblicità. La coppia, da subito affiatatissima, ha appena dato il benvenuto alla piccola Isabel, nata lo scorso ...

