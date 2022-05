Uomini e Donne, nuovo bacio per Luca durante le registrazioni: salta la scelta? (Di domenica 8 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Uomini e Donne avremo ancora Luca Salatino come protagonista. Il nuovo bacio allontana la scelta: le anticipazioni. Lunedì tornerà in onda Uomini e Donne, con un nuovo episodio ricco di sorprese. La prima riguarda Luca Salatino, protagonista di un nuovo bacio che allontanerà la sua scelta: andiamo quindi a vedere cosa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Nelle prossime puntate diavremo ancoraSalatino come protagonista. Ilallontana la: le anticipazioni. Lunedì tornerà in onda, con unepisodio ricco di sorprese. La prima riguardaSalatino, protagonista di unche allontanerà la sua: andiamo quindi a vedere cosa L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - fattoquotidiano : Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in c… - Sabri_Alfa : RT @Percepisco1: Quando chiamano per prima Alex e ti sale l'ansia di uomini e donne #amici21 - JolietJackBlues : RT @GiuseppeConteIT: Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio nel… -