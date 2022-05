Uomini e Donne: Nuova Chance per Gemma Galgani! (Di domenica 8 maggio 2022) Uomini e Donne Anticipazioni: Per Gemma Galgani arriva un nuovo corteggiatore. Pe lei sarà la volta buona? I tronisti ancora sono in alto mare e non sono pronti ad effettuare una scelta! Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne! Luca e Veronica ancora lontani dalla scelta Poche ore fa si è tenuta una Nuova registrazione di Uomini e Donne, dove è stato dato spazio ai due tronisti Luca Salatino e Veronica Rimoldi. Nella precedente registrazione infatti, non si era parlato per nulla di loro, tanto che non erano nemmeno presenti in studio. Secondo le anticipazioni, in questa Nuova puntata, c’è stata un’ampia parentesi legata a loro, anche se non sembrano esserci grandi novità in vista. Mai come in questa stagione, il ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 8 maggio 2022)Anticipazioni: PerGalgani arriva un nuovo corteggiatore. Pe lei sarà la volta buona? I tronisti ancora sono in alto mare e non sono pronti ad effettuare una scelta! Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di! Luca e Veronica ancora lontani dalla scelta Poche ore fa si è tenuta unaregistrazione di, dove è stato dato spazio ai due tronisti Luca Salatino e Veronica Rimoldi. Nella precedente registrazione infatti, non si era parlato per nulla di loro, tanto che non erano nemmeno presenti in studio. Secondo le anticipazioni, in questapuntata, c’è stata un’ampia parentesi legata a loro, anche se non sembrano esserci grandi novità in vista. Mai come in questa stagione, il ...

