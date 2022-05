Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 7 maggio 2022: Gemma di nuovo protagonista (Di domenica 8 maggio 2022) Sabato 8 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e stavolta, dopo diverse settimane, si è tornato a parlare di Gemma Galgani, la dama più in vista del trono over che negli ultimi mesi è stata relegata in secondo piano. Maria De Filippi, infatti, ha annunciato che per la 72enne torinese c’era un nuovo corteggiatore: lo ha fatto entrare e Gemma lo ha tenuto, dunque cominceranno a conoscersi. Si è quindi passati al trono classico. Luca Salatino non ha scelto come qualcuno immaginava, ma è uscito con entrambe le corteggiatrici rimaste – Lilli Pugliese e Soraia Ceruti – baciando però solo la prima. Veronica Raimondi invece è uscita con Matteo e Andrea, mentre Federico, che era presente in studio, non è mai intervenuto né ha commentato. Marco, il corteggiatore di Ida ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 maggio 2022) Sabato 8è stata registrata una nuova puntata die stavolta, dopo diverse settimane, si è tornato a parlare diGalgani, la dama più in vista del trono over che negli ultimi mesi è stata relegata in secondo piano. Maria De Filippi, infatti, ha annunciato che per la 72enne torinese c’era uncorteggiatore: lo ha fatto entrare elo ha tenuto, dunque cominceranno a conoscersi. Si è quindi passati al trono classico. Luca Salatino non ha scelto come qualcuno immaginava, ma è uscito con entrambe le corteggiatrici rimaste – Lilli Pugliese e Soraia Ceruti – baciando però solo la prima. Veronica Raimondi invece è uscita con Matteo e Andrea, mentre Federico, che era presente in studio, non è mai intervenuto né ha commentato. Marco, il corteggiatore di Ida ...

