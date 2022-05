Una Vita, anticipazioni puntata 8 maggio 2022: una strana proposta (Di domenica 8 maggio 2022) La Vita di Miguel cambierà radicalmente a causa di una scoperta. Il giovane, come rivelano gli spoiler sulla puntata Una Vita in onda l'8 maggio, nel corso di un dialogo con suo nonno Roberto, scoprirà di non essere orfano ed ovviamente resterà sconvolto. L'avvocato, poco dopo, farà una strana proposta ai nonni, ovvero un furto a casa Bacigalupe. Nel frattempo, Genoveva chiederà ad Aurelio di fidarsi di Felipe. Poco dopo, l'uomo incontrerà per strada Marcos e si minacceranno con le pistole. Una Vita, episodio 8 maggio: Marcos ed Aurelio si minacciano con le pistole Natalia verrà arrestata e portata in carcere con l'accusa di spionaggio e Felipe che era presente al momento dell'arresto, assumerà la sua difesa. Aurelio che inizialmente non era ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 maggio 2022) Ladi Miguel cambierà radicalmente a causa di una scoperta. Il giovane, come rivelano gli spoiler sullaUnain onda l'8, nel corso di un dialogo con suo nonno Roberto, scoprirà di non essere orfano ed ovviamente resterà sconvolto. L'avvocato, poco dopo, farà unaai nonni, ovvero un furto a casa Bacigalupe. Nel frattempo, Genoveva chiederà ad Aurelio di fidarsi di Felipe. Poco dopo, l'uomo incontrerà per strada Marcos e si minacceranno con le pistole. Una, episodio 8: Marcos ed Aurelio si minacciano con le pistole Natalia verrà arrestata e portata in carcere con l'accusa di spionaggio e Felipe che era presente al momento dell'arresto, assumerà la sua difesa. Aurelio che inizialmente non era ...

