Una Vita anticipazioni 11 maggio 2022: Mendez scomparso, Alodia sogna Ignacio (Di domenica 8 maggio 2022) Nella puntata di Una Vita in onda mercoledì 11 maggio 2022 non si è ancora saputo che fine ha fatto l’ispettore Mendez, motivo per cui Josè deve fare le indagini sul conto di Ignacio per conto suo e nella speranza che il poliziotto torni ad Acacias. Intanto Alodia, che non ha ancora compreso in che guaio si potrebbe essere cacciata, inizia a fantasticare sul suo futuro proprio con Ignacio. Servante poi ha un piccolo incidente. Seguite la telenovela spagnola anche sul sito Mediaset Infinity dove troverete gli episodi già trasmessi on demand. Amici 21, Dario Schirone si sfoga dopo l’eliminazione Il ballerino è stato l'unico dei sette allievi approdati in semifinale a non giocarsi la ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 8 maggio 2022) Nella puntata di Unain onda mercoledì 11non si è ancora saputo che fine ha fatto l’ispettore, motivo per cui Josè deve fare le indagini sul conto diper conto suo e nella speranza che il poliziotto torni ad Acacias. Intanto, che non ha ancora compreso in che guaio si potrebbe essere cacciata, inizia a fantasticare sul suo futuro proprio con. Servante poi ha un piccolo incidente. Seguite la telenovela spagnola anche sul sito Mediaset Infinity dove troverete gli episodi già trasmessi on demand. Amici 21, Dario Schirone si sfoga dopo l’eliminazione Il ballerino è stato l'unico dei sette allievi approdati in semifinale a non giocarsi la ...

Advertising

riotta : L'avvocato Mussari, dopo dieci anni di condanne giudiziarie e vita e carriera distrutte da accuse su @montepaschi S… - SeaWatchItaly : ?? Da 20 ore 34 persone rischiano la vita nel Mediterraneo in una barca alla deriva. Continuiamo a sollecitare le au… - UffiziGalleries : #UffiziQuiz Un momento di vita dei campi: una contadina con una mezzina sotto il braccio... Qualcuno sa di quale di… - FAymonod : RT @__alwaysthesun: Fermatevi sempre per il tempo di fare una carezza a chi volete bene. Non è tempo perso, è vita guadagnata - dm_pisanelli : RT @MarcoBellu69: Avete mai stirato una salsiccia? Qui in Sardegna diamo nuova vita alle cose dei nostri nonni. #ironing #salsiccia #sar… -