Una App per bloccarli tutti: Screen off, basta un doppio tap e blocca qualsiasi smartphone (Di domenica 8 maggio 2022) Un'alternativa al tasto di spegnimento ed al timer di blocco automatico del display: si chiama"Screen Off – Widget & Tile" ed è la app per Android che consente di sbloccare gli smartphones con un semplice doppio tap. L'icona dell'app "Screen Off – Widget & Tile" come presentata sul Google Play Store – Computer Magazine.itE' un'applicazione leggera e con un obiettivo semplice e chiaro: mettere in blocco lo smartphone applicando soltanto un doppio tap al display o, in alternativa, tramite una funzione dedicata da inserire nel centro di controllo, senza utilizzare il tasto fisico di spegnimento e senza dover attendere il timer automatico. Il nome dice tutto, "Screen Off – Widget & Tile", è disponibile gratuitamente sul ...

