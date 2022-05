Un posto al sole, anticipazioni dal 9 al 13 maggio: un grave pericolo (Di domenica 8 maggio 2022) La nuova settimana di programmazione di Un posto al sole vedrà l'ingresso in scena di nuove intricate ed appassionanti storyline che legheranno i destini di diversi personaggi. Intanto, le anticipazioni dal 9 al 13 maggio rivelano che Riccardo sarà profondamente in crisi dopo aver fatto l'amore con Virginia proprio mentre Rossella proverà a riappacificarsi con lui. La giovane Graziani, però, capirà che il fidanzato le sta nascondendo qualcosa e, poco dopo, il medico troncherà la loro relazione. In seguito, Guido verrà incalzato da Mariella e si appresterà a dirle cosa ha scoperto su Sarti, mentre Silvia discuterà con Michele a proposito del suo atteggiamento verso la figlia. Poco dopo, Giancarlo le dirà di aver avuto un avanzamento di carriera che lo porterebbe a trasferirsi in Puglia. Un posto ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 8 maggio 2022) La nuova settimana di programmazione di Unalvedrà l'ingresso in scena di nuove intricate ed appassionanti storyline che legheranno i destini di diversi personaggi. Intanto, ledal 9 al 13rivelano che Riccardo sarà profondamente in crisi dopo aver fatto l'amore con Virginia proprio mentre Rossella proverà a riappacificarsi con lui. La giovane Graziani, però, capirà che il fidanzato le sta nascondendo qualcosa e, poco dopo, il medico troncherà la loro relazione. In seguito, Guido verrà incalzato da Mariella e si appresterà a dirle cosa ha scoperto su Sarti, mentre Silvia discuterà con Michele a proposito del suo atteggiamento verso la figlia. Poco dopo, Giancarlo le dirà di aver avuto un avanzamento di carriera che lo porterebbe a trasferirsi in Puglia. Un...

