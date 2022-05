Ultime Notizie – Udine | anziana uccisa a coltellate in casa | fermato il vicino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 8 maggio 2022) Un uomo, italiano 40enne, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della polizia nell’ambito delle indagini sull’omicidio dell’trovata morta ieri in un’abitazione in via della Valle, a. Era stato il figlio a trovare la donna esanime a terra e a chiamare il numero unico di emergenza. Il personale sanitario ha riferito agli agenti che la donna era deceduta e presentava sul corpo tracce di fendenti da arma da taglio. Sul posto è intervenuto anche il personale della squadra mobile e della polizia scientifica della Questura diper i rilievi e gli accertamenti del caso. Come fa sapere la polizia in una nota, dall’attività di polizia giudiziaria, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Claudia Finocchiaro, sono emersi “gravi indizi di colpevolezza per l’omicidio” per un italiano 40enne, ...