Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “La Russia come i nazisti” (Di domenica 8 maggio 2022) In un discorso video da Borodyanka, sobborgo di Kiev pesantemente danneggiato dai bombardamenti russi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tracciato parallelismi tra l’invasione tedesca nella seconda guerra mondiale e l’attuale invasione russa. “In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo“, ha detto Zelensky nel video in bianco e nero realizzato tra le macerie di un palazzo in occasione della?Giornata della Memoria e della Riconciliazione. “Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un ‘alibi’ che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio”, afferma il presidente ucraino. Zelensky ha accusato la leadership russa di tagliare il “mai più” dallo slogan contro la guerra con il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) In un discorso video da Borodyanka, sobborgo di Kiev pesantemente danneggiato dai bombardamenti russi, il presidente ucraino Volodymyrha tracciato parallelismi tra l’invasione tedesca nella seconda guerra mondiale e l’attuale invasione russa. “Inè stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo“, ha dettonel video in bianco e nero realizzato tra le macerie di un palazzo in occasione della?Giornata della Memoria e della Riconciliazione. “Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un ‘alibi’ che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio”, afferma il presidente ucraino.ha accusato la leadership russa di tagliare il “mai più” dallo slogan contro la guerra con il ...

