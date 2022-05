Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “255 bambini uccisi e 413 feriti da inizio guerra” (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 255 i bambini uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa e 413 quelli rimasti feriti. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore ucraino. Si teme che il numero reale delle vittime tra i minori sia più alto in quanto non si hanno i dati delle zone sotto il controllo russo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 255 iindall’dell’invasione russa e 413 quelli rimasti. Lo ha reso noto l’ufficio del procuratore ucraino. Si teme che il numero reale delle vittime tra i minori sia più alto in quanto non si hanno i dati delle zone sotto il controllo russo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

