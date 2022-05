Ultime Notizie – Ucraina, da Usa sanzioni a tv Russia e dirigenti Gazprombank (Di domenica 8 maggio 2022) sanzioni ai tre maggiori canali televisivi di Mosca e ai dirigenti della Gazprombank, attraverso cui la maggior parte dell’Europa acquista il gas russo, oltre a 2.600 restrizioni sui visti per funzionari russi e bielorussi. Sono le nuove misure annunciate dagli Usa contro la Russia, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca. Le tre reti televisive sanzionate dagli Stati Uniti oggi – Channel One Russia, Television Station Russia-1 e NTV Broadcasting Company – hanno ricevuto oltre 300 miliardi di dollari entrate pubblicitarie dai paesi occidentali solo l’anno scorso, secondo quanto riferito dall’amministrazione Usa, che ha anche precisato come le sanzioni contro i dirigenti di Gazprombank siano dirette solo ai vertici della banca e non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022)ai tre maggiori canali televisivi di Mosca e aidella, attraverso cui la maggior parte dell’Europa acquista il gas russo, oltre a 2.600 restrizioni sui visti per funzionari russi e bielorussi. Sono le nuove misure annunciate dagli Usa contro la, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca. Le tre reti televisive sanzionate dagli Stati Uniti oggi – Channel One, Television Station-1 e NTV Broadcasting Company – hanno ricevuto oltre 300 miliardi di dollari entrate pubblicitarie dai paesi occidentali solo l’anno scorso, secondo quanto riferito dall’amministrazione Usa, che ha anche precisato come lecontro idisiano dirette solo ai vertici della banca e non ...

