Ultime Notizie – Sanzioni Russia | ennesimo slittamento per accordo Ue

ennesimo slittamento per l'accordo tra gli Stati membri dell'Ue sul sesto pacchetto di Sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che comprende un graduale embargo sulle importazioni di petrolio da Mosca. Il Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l'Ue, è terminato senza che il pacchetto sia stato approvato, come in teoria avrebbe dovuto, anche se, secondo fonti diplomatiche europee, il Consiglio "è unito sulla necessità di adottare un sesto pacchetto di Sanzioni".

