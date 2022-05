Ultime Notizie – Oltre 130 aziende per 350 brand, torna in presenza ‘Toys Milano & Bay-B’ (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo due anni di versione digital a causa della pandemia, Toys Milano & Bay-B può tornare in presenza. Ben 8mila metri quadri di superficie occupata, più di 130 aziende presenti per un totale di Oltre 350 brand rappresentati. Questo alcuni numeri della quinta edizione di Toys Milano, il principale evento B2B italiano dedicato al toys market e, con Bay-B, al settore della prima infanzia. Evento ospitato a Milano l’8 e 9 maggio presso il padiglione MiCo Sud di fieraMilanocity. “Finalmente, si torna in presenza! – dichiara Gianfranco Ranieri, presidente del Salone Internazionale del Giocattolo – Nonostante l’incredibile successo di Toys Milano Plus, la versione full ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo due anni di versione digital a causa della pandemia, Toys; Bay-B puòre in. Ben 8mila metri quadri di superficie occupata, più di 130presenti per un totale di350rappresentati. Questo alcuni numeri della quinta edizione di Toys, il principale evento B2B italiano dedicato al toys market e, con Bay-B, al settore della prima infanzia. Evento ospitato al’8 e 9 maggio presso il padiglione MiCo Sud di fieracity. “Finalmente, siin! – dichiara Gianfranco Ranieri, presidente del Salone Internazionale del Giocattolo – Nonostante l’incredibile successo di ToysPlus, la versione full ...

Advertising

pinapic : Tragiche notizie da #Odessa: dieci gli attacchi missilistici letali nelle ultime ore. L’attacco militare delle trup… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - junews24com : Neres Juve: cosa filtra sull'interesse per il brasiliano. Novità - - robdeangeliss : Conference ricca: arrivano 25 milioni. E non è finita qui… -