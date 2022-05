Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 1 985 contagi e 22 morti | a Milano 554 casi

(Di domenica 8 maggio 2022) Sono 1.985 i nuovidainsecondo il bollettino di, 8 maggio. Si registrano inoltre 22. I nuovinel territorio metropolitano disono 554. 20.478 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 9,6%. 40.131 i decessi nella regione da inizio pandemia. Nei repartiordinari sono ricoverate 1.099 persone, 32 meno di ieri; mentre sale a 35 il numero di ricoverati nelle terapie intensive (ieri erano 34). Più in dettaglio, nel Bresciano i nuoviregistrati sono 279, in provincia di Bergamo 194, a Monza e Brianza 178, in provincia di Varese 142 e in quella di Como 133. Incremento dia due cifre negli altri territori della: Pavia ...

Sono 3.967 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle24 ore. Lo comunica l'unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 3.615 ...