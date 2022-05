Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 30.804 contagi e 72 morti: bollettino 8 maggio (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 30.804 i nuovi contagi da Covid in Italia oggi, 8 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72 morti (164.489 da inizio pandemia). Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 203.454 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,1%. In calo i ricoverati con sintomi Covid: sono in totale 8.655 (-160), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 356, uno in più da ieri. Ancora in calo gli attuali positivi (-11.450), che si attestano a 1.119.914. Ecco i dati, regione per regione: VENETO – Sono 3.141 i contagi registrati oggi, 8 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 8 maggio 2022) Sono 30.804 i nuovidain, 82022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72(164.489 da inizio pandemia). Nelle24 ore sono stati processati 203.454 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 15,1%. In calo i ricoverati con sintomi: sono in totale 8.655 (-160), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 356, uno in più da ieri. Ancora in calo gli attuali positivi (-11.450), che si attestano a 1.119.914. Ecco i dati, regione per regione: VENETO – Sono 3.141 iregistrati, 8 ...

