(Di domenica 8 maggio 2022) L’ultimo fighter sconfitto da Khabib Nurmagomedovcontro l’unica stella dei pesi leggeri Ufc a non aver sfidato il fuoriclasse daghestano. Ed è un peccato, perché Charlessarebbe stato un avversario affascinante, difficile e spettacolare per l’imrusso. Il brasiliano regalanel main event di Ufc 274 battendo per sottomissione con una rear naked choke Justinin unspettacolare. Un match partito con le polemiche della vigilia:per 200 grammi ha mancato il peso al weigh-in ufficiale. Tre i tentativi, il terzo senza vestiti per tentare il tutto per tutto. Ma niente: la Ufc lo ha sanzionato con la perdita della. Insomma, la Ufc è stata chiara: se ...

Duecento grammi. Charles Oliveira non è più il campione dei pesi mediper duecento grammi. Non si tratta di pugni ma di peso: alla vigilia dell'incontro in cui il brasiliano avrebbe difeso la cintura contro Justin Gaethje, la bilancia ha fatto segnare 156 libbre, ...E' la notte die il main event è quello delle grandi occasioni: Charles Oliveira e Justin Gaethje sono pronti a sfidarsi in una situazione particolare: Oliveira ha mancato il peso e si è visto sfilare la ...VIDEO - Gli highlights di Charles Oliveira contro Justin Gaethje in UFC 274: i ko, gli atterramenti e la rear naked choke decisiva per la sottomissione ...Ufc 274, Oliveira vince e dà spettacolo: battuto Gaethje al primo round. Ma perde la cintura. Ora la sfida contro Makhachev