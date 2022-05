infoitinterno : Udine, anziana accoltellata in casa: fermato un vicino evaso dai domiciliari - infoitinterno : Udine, anziana trovata morta in casa: fermato vicino casa, era ai domiciliari - infoitinterno : Udine, anziana trovata morta e seminuda: fermato vicino di casa, era evaso dai domiciliari - infoitinterno : Anziana uccisa a Udine, arrestato un vicino di casa: era ai domiciliari - Nanoalto : Udine, anziana uccisa a coltellate in casa: fermato il vicino - -

Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura di. Nel novembre 2019 l'era stata aggredita dal figlio, che l'aveva accoltellata all'addome. L'uomo aveva poi chiamato il 112 ...uccisa a coltellate "Conosceva il suo assassino" A tarda sera, come si legge in un comunicato rilasciato poco fa dalla questura di, l'uomo sottoposto ad interrogatorio alla ...(Corriere della Sera) Il figlio dell'anziana è stato condotto in Questura per ricostruire l'accaduto La donna, 74 anni, residente a Udine, è stata ritrovata priva di vita dal figlio all'interno del ...(Il Friuli) Venivo qua ogni tanto, non avevamo mai litigato, mi sono fatto una idea, ma non posso dire niente», le parole di Paolo Mason, ex compagno di Lauretta Toffoli, la donna trovata morta e ...