Ucraina | Zelensky | “60 morti in scuola per attacco Russia”

(Adnkronos) – "A causa dell'attacco russo" alla scuola "a Bilohorivka nella regione di Luhansk sono morte circa 60 persone che si rifugiavano lì dentro. E' stato un attacco preciso. Questo è un altro crimine di guerra degli occupanti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensly in un video sul sito ufficiale della presidenza in merito al bombardamento dell'edificio scolastico della città. "Sono certo che in Ucraina abbiamo dimostrato che siamo già una parte a pieno titolo del mondo libero e di un'Europa unita. Questo è un evidente contrasto con la solitudine di Mosca nel male e nell'odio che tutti vedranno" nella giornata del 9 maggio, ha aggiunto Zelensky riferendosi alle celebrazioni in programma a Mosca per ricordare la vittoria nella seconda guerra mondiale.

