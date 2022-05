Ucraina, von Der Leyen: “Il male è tornato dopo 72 anni ma vinceremo la sfida” (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – “Oggi il nostro continente incontra le ombre di un passato che pensavamo di aver lasciato da tempo. Una guerra atroce, un’aggressione insensata e città distrutte. Ci sono milioni di innocenti che fuggono e un popolo che lotta disperatamente per determinare il proprio futuro. L’Europa è al fianco dell’Ucraina. L’invasione della Russia ci ricorda perchè oggi celebriamo la giornata dell’Europa. Il giorno in cui nacque la nostra Europa pacifica, prospera e unita. Settantadue anni dopo è tornato il male, ma l’Europa è più forte e unita che mai”. Lo ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in occasione della Giornata dell’Europa. E ha aggiunto: “Ci stiamo riprendendo dall’emergenza Covid. Gli Stati membri hanno ricevuto 100 miliardi di euro dal fondo Next ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – “Oggi il nostro continente incontra le ombre di un passato che pensavamo di aver lasciato da tempo. Una guerra atroce, un’aggressione insensata e città distrutte. Ci sono milioni di innocenti che fuggono e un popolo che lotta disperatamente per determinare il proprio futuro. L’Europa è al fianco dell’. L’invasione della Russia ci ricorda perchè oggi celebriamo la giornata dell’Europa. Il giorno in cui nacque la nostra Europa pacifica, prospera e unita. Settantadueil, ma l’Europa è più forte e unita che mai”. Lo ha detto Ursula von der, presidente della Commissione europea, in occasione della Giornata dell’Europa. E ha aggiunto: “Ci stiamo riprendendo dall’emergenza Covid. Gli Stati membri hanno ricevuto 100 miliardi di euro dal fondo Next ...

Advertising

GiovaQuez : Von der Leyen: 'Sono lieta di annunciare altri 200 milioni di euro di aiuti umanitari dell'Ue per l'Ucraina. Con qu… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata… - Lopinionista : Ucraina, von Der Leyen: “Il male è tornato dopo 72 anni ma vinceremo la sfida” - Chris45955027 : @zingaromarcelbs Il modo più sicuro per la Germania di vincere totalmente la guerra era A. Assicurarsi la fedeltà… -