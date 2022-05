Ucraina, volontario difesa Odessa: “Anche oggi giornata infernale con attacchi massicci” (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “Anche oggi è una giornata infernale, con attacchi massicci di razzi, che colpiscono Anche obiettivi civili. Le sirene suonano in continuazione: non fa in tempo a disattivarsi un allarme anti-aereo, che ne viene attivato un altro”. A raccontarlo all’Adnkronos è l’avvocato ucraino esperto di diritto internazionale Oleksii Plotnikov, arruolato nella difesa territoriale di Odessa. Gli ultimi attacchi di cui ha avuto notizia Plotnikov, che non si trova in questo momento in città, ma in un posto segreto molto vicino, sono stati “questa mattina contro i quartieri residenziali di Odessa. Purtroppo non si hanno ancora dettagli sulle vittime e sui danni”. Sempre oggi “è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “è una, condi razzi, che colpisconoobiettivi civili. Le sirene suonano in continuazione: non fa in tempo a disattivarsi un allarme anti-aereo, che ne viene attivato un altro”. A raccontarlo all’Adnkronos è l’avvocato ucraino esperto di diritto internazionale Oleksii Plotnikov, arruolato nellaterritoriale di. Gli ultimidi cui ha avuto notizia Plotnikov, che non si trova in questo momento in città, ma in un posto segreto molto vicino, sono stati “questa mattina contro i quartieri residenziali di. Purtroppo non si hanno ancora dettagli sulle vittime e sui danni”. Sempre“è stato ...

