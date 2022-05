Ucraina | visita a sorpresa di Jill Biden | l’incontro con la moglie di Zelensky

(Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – La first lady americanasi è recata ain. Nella città di Uzhhorod, nell’ovest dell’vicino al confine slovacco, ha incontrato la first lady, Olena Zelenska. Insieme si sono recate in una piccola scuola che funge da rifugio temporaneo per i rifugiati e hanno avuto un incontro privato. “Ho pensato che fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire e che questa guerra è stata brutale”, ha dettosottolineando che ”il popolo degli Stati Uniti sta con il popolo ucraino” . L'articolo proviene da Italia Sera.

