Ucraina, ultime notizie. Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni. Lugansk, attacco aereo su scuola, 60 dispersi (Di domenica 8 maggio 2022) La Nato non accetterà mai “l’annessione illegale della Crimea. Ci siamo sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass”. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Per il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, “Zelensky ha fatto un’apertura importantissima: dopo aver aperto sulla neutralità dell’Ucraina, ha detto che è disposto a considerare la Crimea fuori dall’accordo di pace. Queste sono aperture importanti, Putin deve dimostrare di voler venire al tavolo” Leggi su ilsole24ore (Di domenica 8 maggio 2022) La Nato non accetterà mai “l’annessione illegale della Crimea. Ci siamo sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass”. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Per il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, “Zelensky ha fatto un’apertura importantissima: dopo aver aperto sulla neutralità dell’, ha detto che è disposto a considerare la Crimea fuori dall’accordo di pace. Queste sono aperture importanti, Putin deve dimostrare di voler venire al tavolo”

