Ucraina, ultime notizie. Media: forti esplosioni a Odessa e Mikolaiv. Raid su scuola: morti e dispersi. Zelenzky:?«Russia come nazisti» (Di domenica 8 maggio 2022) Almeno 25.500 i soldati russi uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione, secondo quanto reso noto dall’esercito di Kiev. «La Russia sta imitando il regime nazista in modo fanatico, riproducendone i dettagli in modo maniacale», accusa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione Leggi su ilsole24ore (Di domenica 8 maggio 2022) Almeno 25.500 i soldati russi uccisi indall’inizio dell’invasione, secondo quanto reso noto dall’esercito di Kiev. «Lasta imitando il regime nazista in modo fanatico, riproducendone i dettagli in modo maniacale», accusa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della Memoria e della Riconciliazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - NATOlizer : UCRAINA-RUSSIA: GIORGIO BIANCHI, 'E' UNA GUERRA CHE SI POTEVA EVITARE, MA LA NATO NON HA VOLUTO' | Ultime...… - Livius84041443 : @morenaliber @A2Ettore @vitopetrocelli Ci sono più fascisti in Italia che in Ucraina. Alle ultime elezioni l'estrem… - Livius84041443 : @FilippoDefr @LocatiM @vitopetrocelli Le tue asserzioni si basano su cosa. L'estrema destra ha preso il 2% alle ult… -