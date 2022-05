Ucraina, U2 a Kiev: Bono e The Edge si esibiscono in metro (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Bono, il frontman degli U2, oggi si è esibito nella metropolitana Kreshchatik di Kiev accompagnato dal chitarrista The Edge. Insieme a un gruppo di soldati la rockstar irlandese ha intonato tra gli altri brani “Stand by me”, trasformandola in “Stand for Ukraine”. “Il presidente Zelensky ci ha invitato a esibirci a Kiev come gesto di solidarietà al popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare”, spiegano Bono e The Edge con un tweet pubblicato sul profilo degli U2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) –, il frontman degli U2, oggi si è esibito nellapolitana Kreshchatik diaccompagnato dal chitarrista The. Insieme a un gruppo di soldati la rockstar irlandese ha intonato tra gli altri brani “Stand by me”, trasformandola in “Stand for Ukraine”. “Il presidente Zelensky ci ha invitato a esibirci acome gesto di solidarietà al popolo ucraino ed è quello che siamo venuti a fare”, spieganoe Thecon un tweet pubblicato sul profilo degli U2. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

