Ucraina-Russia, Scholz: “Non porteremo la Nato in guerra” (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non prenderemo alcuna decisione che possa portare la Nato in guerra”. Così il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel discorso televisivo in occasione del 77° anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Europa. Scholz ha escluso qualunque azione unilaterale tedesca, spiegando che qualunque misura sarà coordinata “nel modo più stretto possibile con i nostri alleati”, assicurando inoltre che la Germania “non farà nulla che possa danneggiare noi e i nostri partner più della Russia”. “Non posso dirvi oggi quando e come finirà la crudele guerra della Russia contro l’Ucraina”, ha poi detto Scholz. “Ma una cosa è chiara, non dovrebbe esserci una pace dettata dalla Russia. Gli ... Leggi su italiasera (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non prenderemo alcuna decisione che possa portare lain”. Così il cancelliere tedesco, Olaf, nel discorso televisivo in occasione del 77° anniversario della fine della secondamondiale in Europa.ha escluso qualunque azione unilaterale tedesca, spiegando che qualunque misura sarà coordinata “nel modo più stretto possibile con i nostri alleati”, assicurando inoltre che la Germania “non farà nulla che possa danneggiare noi e i nostri partner più della”. “Non posso dirvi oggi quando e come finirà la crudeledellacontro l’”, ha poi detto. “Ma una cosa è chiara, non dovrebbe esserci una pace dettata dalla. Gli ...

