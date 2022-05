Ucraina, Putin accusa gli Usa: «Biden in guerra con noi». L'agonia di Azovstal: civili portati fuori dall?acciaieria. Odessa sotto assedio (Di domenica 8 maggio 2022) Quando nel pomeriggio di ieri le ultime famiglie, gli ultimi bambini, lasciano le acciaierie Azovstal, si capisce che per la città martire è arrivata la parola fine. I corridoi... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 8 maggio 2022) Quando nel pomeriggio di ieri le ultime famiglie, gli ultimi bambini, lasciano le acciaierie, si capisce che per la città martire è arrivata la parola fine. I corridoi...

Advertising

riotta : 'Negoziato, negoziato parola al negoziato' strillano in tanti. Ok: ma perché quando da parte #Ucraina @ZelenskyyUa… - rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - Pierferdinando : #M5S ha votato per le armi, poi ha cambiato idea in 15 giorni. Il governo ha ricevuto un mandato specifico dal Parl… - rosaroccaforte : RT @valy_s: A #inonda, @NathalieTocci RILANCIA!! NON BASTA tagliate TUTTO,gas, petrolio e carbone. Bisogna poi continuare a mandare ARMI, s… - AndreaBordoni9 : RT @dbellasio: Se, come pare da certi commenti, questa in realtà è una guerra degli Usa alla Russia, perché non consigliate a Putin di arre… -