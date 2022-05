Ucraina, Petrocelli: “Negare fiducia a Draghi per fermare armi (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’unica scelta politica vera è fermare l’invio di tutte le armi e togliere la fiducia a Draghi. Tutto il resto sono chiacchiere e propaganda elettorale, perché tutti i partiti hanno votato la delega in bianco per armare l’Ucraina fino a dicembre 2022”. Lo ricorda su Twitter il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’unica scelta politica vera èl’invio di tutte lee togliere la. Tutto il resto sono chiacchiere e propaganda elettorale, perché tutti i partiti hanno votato la delega in bianco per armare l’fino a dicembre 2022”. Lo ricorda su Twitter il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

TgLa7 : #Ucraina, #Petrocelli: no a invio armi e sfiduciare Draghi - Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - AndreaMarcucci : E' incredibile che per far dimettere #Petrocelli si debbano dimettere prima tutti gli altri componenti della commis… - GMorenghi : RT @stopcensura2020: Petrocelli: “Stop invio armi a Ucraina e togliere la fiducia a Draghi” - araccontarlo : -