Ucraina, Papa: "La guerra e' pazzia, insensata sciagura" (Di domenica 8 maggio 2022) "Affido alla Vergine l'ardente desiderio di pace di tante popolazioni che in varie parti del mondo soffrono l'insensata sciagura della guerra. Alla Vergine Santa presento in particolare le sofferenze ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) "Affido alla Vergine l'ardente desiderio di pace di tante popolazioni che in varie parti del mondo soffrono l'della. Alla Vergine Santa presento in particolare le sofferenze ...

Advertising

fanpage : “I leader mondiali non perdano il fiuto della gente che vuole la pace e sa bene che le armi non la portano mai', è… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Papa Francesco: 'Le armi non portano mai la pace' - MediasetTgcom24 : Ucraina, Papa Francesco: 'Le armi non portano mai la pace' - Lopinionista : Ucraina, il Papa all'interlocutore russo: 'Lavoriamo per la pace' - UrsinaMelcher : RT @matteosalvinimi: Le parole del Santo Padre si confermano sagge e preziose: mi auguro che tutti i leader ci riflettano con grande attenz… -