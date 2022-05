Ucraina | Massolo | «Il negoziato non partirà finché parleranno le armi»

Advertising

cannavo_sissi : RT @tg2rai: 'Acciaieria, evacuati i civili' #Tg2Post - Giampiero Massolo, Pres. ISPI - Alessandro Campi, Docente delle dottrine politiche –… - stella_branca : RT @tg2rai: 'Acciaieria, evacuati i civili' #Tg2Post - Giampiero Massolo, Pres. ISPI - Alessandro Campi, Docente delle dottrine politiche –… - tg2rai : 'Acciaieria, evacuati i civili' #Tg2Post - Giampiero Massolo, Pres. ISPI - Alessandro Campi, Docente delle dottrine… - LucaOfFriends : RT @tempoweb: #Sanzioni agli #oligarchi russi, la beffa è servita. #Massolo: ci saranno molti contenziosi #russia #ucraina #gas #iltempoquo… - PaoloCaminiti1 : RT @tempoweb: #Sanzioni agli #oligarchi russi, la beffa è servita. #Massolo: ci saranno molti contenziosi #russia #ucraina #gas #iltempoquo… -

La Rampa

... la più antica d'Europa, dall'ambasciatore, che la definisce 'donna forte nella ...Rocca il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana che ricorda le missioni umanitarie in, Luigi ...... "Per chi lavori..." Botte da orbi su Usa eL'unico a fornire qualche spiegazione è stato ...: ci saranno molti contenziosi Significativo anche l'incontro del giorno prima, quello con ... Guerra in Ucraina, con la Russia ci attende un'epoca di conflitto L'ambasciatore Giampiero Massolo, fresco di nomina alla presidenza di Atlantia, è da anni presidente dell'Ispi, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.“Un'intervista ha diviso il governo russo. Ha costretto Putin alle scuse, ed è una frattura che grazie ad un'intervista (quella ...