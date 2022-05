Ucraina, la Nato: "Non accetteremo mai l'annessione della Crimea alla Russia" (Di domenica 8 maggio 2022) Zelensky si era detto possibilista sull'apertura di una trattativa qualora Mosca si ritirasse sulle posizioni precedenti il 23 febbraio. Nessun riferimento alla cessione della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 maggio 2022) Zelensky si era detto possibilista sull'apertura di una trattativa qualora Mosca si ritirasse sulle posizioni precedenti il 23 febbraio. Nessun riferimentocessione...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il segretario generale della Nato Stoltenberg: 'I membri della Nato non accetteranno mai l'annessione il… - MediasetTgcom24 : Stoltenberg: la Nato non accetterà mai l'annessione della Crimea #ucraina #russiaukrainewar #9maggio #zelensky… - demagistris : Il Governo italiano si dissoci dalle operazioni di guerra che USA e NATO stanno conducendo in Ucraina e sia promoto… - Habanerorange : RT @fratotolo2: Ieri #Zelensky aveva aperto alla trattativa con la rinuncia alla #Crimea. Oggi #Stoltenberg, segretario generale della #Na… - Lafabj : @Misurelli77 'i membri NATO non accetteranno mai l'annessione illegale della Crimea. Ci siamo sempre opposti al con… -