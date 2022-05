Ucraina: Kharkiv, ecco cosa rimane del museo letterario dopo l'attacco russo (Di domenica 8 maggio 2022) Le immagini del museo nazionale commemorativo letterario di "Hryhoriy Skovoroda", distrutto dai bombardamenti russi. Un missile ha colpito, ieri, il tetto dell'edificio del XVIII secolo provocando un ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 maggio 2022) Le immagini delnazionale commemorativodi "Hryhoriy Skovoroda", distrutto dai bombardamenti russi. Un missile ha colpito, ieri, il tetto dell'edificio del XVIII secolo provocando un ...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: russi sparano su colonna auto, 4 civili morti ++ Nella regione di Kharkiv, fuggivano da città occupata da Mosca - LaStampa : Controffensiva ucraina nei dintorni di Kharkiv: “I russi hanno stuprato le nostre ragazze” - ailinon80 : RT @marangelo2005: 1) L'impatto dei nuovi pezzi di artiglieria campale occidentali, forniti all' Ucraina, si farà sentire nei prossimi gior… - robtic58 : RT @jacopo_iacoboni: Foto della guerra all'8 maggio secondo i migliori analisti: Putin è in stallo. A Kharkiv controffensiva ucraina. In d… - LeonebonCettina : RT @putino: La controffensiva ucraina a nord-est di Kharkiv è avanzata significativamente e probabilmente si muoverà verso il confine con l… -