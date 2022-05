Ucraina: Jill Biden incontra Zelenska. Combattenti di Azovstal, "nessuna resa". Putin, "Via la feccia del nazismo" (Di domenica 8 maggio 2022) La visita che non t'aspetti. Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell’Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a... Leggi su feedpress.me (Di domenica 8 maggio 2022) La visita che non t'aspetti.ha fatto un viaggio a sorpnell’occidentalendo la first lady Olenain una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a...

