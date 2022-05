Ucraina, G7: “Obiettivo Zelensky è ritiro totale della Russia” (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Durante l’incontro virtuale con i leader del G7 “il presidente Zelensky ha sottolineato la forte determinazione dell’Ucraina a proteggere la propria sovranità e integrità territoriale e ha affermato che l’Obiettivo finale dell’Ucraina è garantire il pieno ritiro delle forze militari russe dall’intero territorio nazionale”. Lo si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca al termine del meeting virtuale sull’Ucraina. A Zelensky i leader del Gruppo dei 7 hanno “assicurato la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno per la coraggiosa difesa della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e per la lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico entro i confini internazionalmente riconosciuti”. 77 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Durante l’incontro virtuale con i leader del G7 “il presidenteha sottolineato la forte determinazione dell’a proteggere la propria sovranità e integrità territoriale e ha affermato che l’finale dell’è garantire il pienodelle forze militari russe dall’intero territorio nazionale”. Lo si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca al termine del meeting virtuale sull’. Ai leader del Gruppo dei 7 hanno “assicurato la nostra piena solidarietà e il nostro sostegno per la coraggiosa difesasovranità e dell’integrità territoriale dell’e per la lotta per un futuro pacifico, prospero e democratico entro i confini internazionalmente riconosciuti”. 77 ...

