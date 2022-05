Ucraina, ecco cosa rimane del museo letterario di Kharkiv dopo l’attacco russo. Edifico distrutto da un incendio dopo il bombardamento (Di domenica 8 maggio 2022) Le immagini del museo nazionale commemorativo letterario di “Hryhoriy Skovoroda“, distrutto dai bombardamenti russi. Un missile ha colpito, sabato 7 maggio, il tetto dell’edificio del XVIII secolo provocando un incendio che ha inghiottito tutti i locali del museo della cittadina di Skovorodinovka, nell’Oblast’ di Kharkiv. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Le immagini delnazionale commemorativodi “Hryhoriy Skovoroda“,dai bombardamenti russi. Un missile ha colpito, sabato 7 maggio, il tetto dell’edificio del XVIII secolo provocando unche ha inghiottito tutti i locali deldella cittadina di Skovorodinovka, nell’Oblast’ di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

