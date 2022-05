Ucraina, Cingolani: «Siamo in un'economia di guerra. Il rigassificatore? A inizio 2023, nel posto dove faremo prima» (Di domenica 8 maggio 2022) Il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani tuona sulle conseguenze del conflitto in Ucraina. «Siamo in un'economia di guerra», ha detto nel suo intervento al... Leggi su ilmattino (Di domenica 8 maggio 2022) Il Ministro della transizione ecologica Robertotuona sulle conseguenze del conflitto in. «in un'di», ha detto nel suo intervento al...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Giallo sulle parole del ministro Cingolani: 'Sarebbe bene per qualche mese il pagamento in rubli'. Poi ar… - Nadia_hopppe1 : RT @TruIeeIy: #onestà Il #governodraghi amette che ha scelto di metterci in guerra. Ucraina, Cingolani: «Siamo in un'economia di guerra.» - TruIeeIy : #onestà Il #governodraghi amette che ha scelto di metterci in guerra. Ucraina, Cingolani: «Siamo in un'economia di guerra.» - Gazzettino : Ucraina, Cingolani: «Siamo in un'economia di guerra. Il rigassificatore? Dove si farà più in fretta» - Filippo_Nani : “Diversificare le forniture, creare economie di scala, stoccare le risorse”. La guerra in Ucraina e le conseguenze… -