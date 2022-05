Ucraina, Bono e The Edge si esibiscono nella metropolitana di Kiev. Il frontman degli U2 elogia la lotta del paese per la libertà (Di domenica 8 maggio 2022) La rockstar irlandese Bono, frontman e cantante della band U2, elogia la lotta dell’Ucraina per la “libertà” durante un’esibizione in una stazione della metropolitana nel centro di Kiev, dove il frontman degli U2 pronuncia anche la sua preghiera “per la pace”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) La rockstar irlandesee cantante della band U2,ladell’per la “” durante un’esibizione in una stazione dellanel centro di, dove ilU2 pronuncia anche la sua preghiera “per la pace”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

