Ucraina | attacco aereo russo contro una scuola nella regione di Luhansk | “Potrebbero esserci oltre 60 vittime”

(Di domenica 8 maggio 2022) Due morti e almeno 60 dispersi sotto le macerie per l’lanciato ieri dalle truppe russeunadi, nell’orientale. Lo ha riferito Serhiy Hayday, capo dell’amministrazione militare regionale, aggiungendo che 30 persone che si rifugiavanosono state salvate. Di queste, sette sono rimaste ferite. La, che si trova nel villaggio di Bilohorivka, era usata come rifugio e all’interno, momento del raid, si trovavano circa 90 persone. I corpi di due persone sono stati trovati tra le macerie, ha detto Hayday in un post di Telegram oggi, aggiungendo che è “probabile che tutte le 60 persone rimaste sotto le macerie dell’edificio siano ...

Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine: lo riporta il Kyiv Independent. Circa 60 civili risultano dispersi dopo l'aereo di ieri pomeriggio dell'esercito russo su una scuola con un rifugio nel villaggio di Bilohirivka, nella regione di Lugansk. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale, ...8.30 - Nuovi aiuti da Londra: 1,3 miliardi di sterline "Il brutaledi Putin non sta solo causando indicibili devastazioni in, ma sta anche minacciando la pace e la sicurezza in tutta ...Il Regno Unito si è impegnato a fornire ulteriori 1,3 miliardi di sterline (circa 1,52 miliardi idi euro) in aiuti militari e umanitari all'Ucraina: lo riporta il Guardian. Grazie ai nuovi fondi, i pr ...La guerra in Ucraina è arrivata al 74esimo giorno. Non si fermano le bombe nel Lugansk. I 60 civili dispersi potrebbero essere morti.