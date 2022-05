Tre turisti americani trovati senza vita in un lussuoso resort alle Bahamas (Di domenica 8 maggio 2022) Nessun sospetto di omicidio, ma le circostanze del decesso restano ancora misteriose. Dalle indagini si scopre che le tre vittime hanno avuto delle convulsioni. E si fa strada il sospetto di un guasto all'impianto d'aria condizionata Leggi su vanityfair (Di domenica 8 maggio 2022) Nessun sospetto di omicidio, ma le circostanze del decesso restano ancora misteriose. Dindagini si scopre che le tre vittime hanno avuto delle convulsioni. E si fa strada il sospetto di un guasto all'impianto d'aria condizionata

Advertising

MediasetTgcom24 : Bahamas, morti tre turisti statunitensi dopo malore in resort #bahamas - RaiNews : Bahamas, tre turisti morti nel resort da sogno - infoitinterno : Rissa in un pub in piazza San Domenico, titolare ferito, tre turisti fermati dalla polizia - infoitinterno : Rissa nella notte in un pub a Palermo: un ferito e tre turisti fermati - infoitinterno : Rissa in un pub del centro: un ferito, tre turisti arrestati -