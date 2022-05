Transizione ecologica | Conte | “Condizione per il nostro sostegno al governo”

(Di domenica 8 maggio 2022) ROMA –, quellenute nel decreto aiuti sono “misure che abbiamo invocato, per cui ci siamo battuti” ma il M5s non ha votato il provvedimento in Consiglio dei ministri “perché era stata inserita una norma che prevede la possibilità di un termovalorizzatore a Roma”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il M5S dice basta ai “giochini di palazzo” Pesanti strascichi dopo il caso Paragone Colletti chiede di istituire una commissione parlamentare sulla sanità Di Battista fa arrabbiare Grillo Di Maio sta sempre con: “Andiamo avanti con lui” Virginia Raggi ricandidata a sindaco di Roma

Advertising

Mov5Stelle : Proporre oggi l'istituzione di un termovalorizzatore significa tornare al passato e rinunciare alla transizione eco… - francesca_flati : Condivido in toto le parole di @GiuseppeConteIT su inceneritore a Roma e la scelta di non votare il decreto. Ci o… - carlosibilia : Abbiamo creato il Ministero della transizione ecologica, eppure si parla di inceneritori, nucleare, polemiche sul S… - infoitinterno : Conte: transizione ecologica condizione nostro sostegno governo - infoitinterno : Superbonus, Conte: significa transizione ecologica, noi al governo a queste condizioni -

La scuola per l'Italia di domani" arriva dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) missione 2 che punta sulla rivoluzione verde ee la componente 3 per l'efficienza ...In linea con la 'rivoluzione verde' e la '', dove il filo conduttore è quello di favorire laverde del Paese puntando su energia prodotta da fonti rinnovabili, ...Ascolta la versione audio dell'articolo. 2' di lettura. «Nella questione della transizione ecologica rientra anche la questione del Superbonus. «Noi non siamo al governo per ambizioni personali» e «si ...“Noi – ha spiegato – non possiamo venire meno ai nostri principi e ai nostri valori. Sabato 7 maggio 2022 - 18:07. Conte: transizione ecologica condizione nostro sostegno governo. Su dl aiuti si è con ...