Transizione ecologica, Conte: “Condizione per il nostro sostegno al governo” (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – Quelle Contenute nel decreto aiuti sono “misure che abbiamo invocato, per cui ci siamo battuti” ma il M5s non ha votato il provvedimento in Consiglio dei ministri “perché era stata inserita una norma che prevede la possibilità di un termovalorizzatore a Roma”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, durante una diretta su Instagram, aggiungendo: “Noi possiamo a volte errare e quando ce lo fate notare cerco di trarne profitto per fare meglio, però non ci potete dire che non siamo stati chiari, non ci potete dire che nel nostro Dna non ci sia la Transizione ecologica”. “Quando questo governo è nato – ha osservato – abbiamo chiesto ai nostri iscritti se volevano appoggiarlo proprio sul presupposto di continuare ad attuare il Pnrr e la Transizione energetica ... Leggi su lopinionista (Di domenica 8 maggio 2022) ROMA – Quellenute nel decreto aiuti sono “misure che abbiamo invocato, per cui ci siamo battuti” ma il M5s non ha votato il provvedimento in Consiglio dei ministri “perché era stata inserita una norma che prevede la possibilità di un termovalorizzatore a Roma”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, durante una diretta su Instagram, aggiungendo: “Noi possiamo a volte errare e quando ce lo fate notare cerco di trarne profitto per fare meglio, però non ci potete dire che non siamo stati chiari, non ci potete dire che nelDna non ci sia la”. “Quando questoè nato – ha osservato – abbiamo chiesto ai nostri iscritti se volevano appoggiarlo proprio sul presupposto di continuare ad attuare il Pnrr e laenergetica ...

Advertising

Mov5Stelle : Proporre oggi l'istituzione di un termovalorizzatore significa tornare al passato e rinunciare alla transizione eco… - francesca_flati : Condivido in toto le parole di @GiuseppeConteIT su inceneritore a Roma e la scelta di non votare il decreto. Ci o… - fattoquotidiano : Conte: “Sosteniamo il governo per fare transizione ecologica, no a inceneritori” - Lopinionista : Transizione ecologica, Conte: 'Condizione per il nostro sostegno al governo' - ludovica_monti : @Mov5Stelle @marioturco_m5s @RepubblicaTv Quindi per voi la transizione ecologica sono i cinghiali che grufolano ne… -