Traffico Roma del 08-05-2022 ore 08:30 Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto Traffico decisamente scorrevole sulla rete viaria della capitale segnalato dalla polizia locale un incidente sulla circonvallazione Gianicolense altezza incrocio con via Rosa Govona incidente anche in via Di Val Tellina incrocio con via Francesco Datini possibili rallentamenti riprese cinematografiche fino alle 11 di questa mattina all'altezza di ponte Umberto e Ponte Cavour per lasciare spazio al set 12 linee di bus verranno deviate su percorsi alternativi sicure questa mattina la 23esima edizione della manifestazione Roma Race For The Cure una delle più significative manifestazioni a sostegno della prevenzione del tumore al seno i partecipanti si riuniranno alle 10 nell'area del Circo Massimo per aiutarti nella gara competitiva di 5 km o nella passeggiata non competitiva di 2 km ...

