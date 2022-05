Torta di riso vaniglia e limone: facile, veloce ed economica, ma buonissima (Di domenica 8 maggio 2022) La Torta di riso dolce vaniglia e limone ha una particolarità che vi catturerà: è il dessert più soffice e profumato che esista! Facilissima e semplice da preparare, è ottima da consumare in compagnia di amici o della famiglia. Si realizza in pochi passaggi ed è perfetta poiché sempre molto apprezzata sia dai grandi sia dai piccini. Un interno morbidissimo e un profumo che vi lascerà estasiati! Curiose di scoprire la ricetta? Allora non aspettate oltre e rimboccatevi le maniche! Torta di riso dolce vaniglia e limone: la ricetta! Per questa Torta vi occorreranno: zucchero, 200 g latte, 800 ml riso basmati, 200 g aroma alla vaniglia, 1 fialetta uova, 3 farina di mandorle, 60 g succo di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 8 maggio 2022) Ladidolceha una particolarità che vi catturerà: è il dessert più soffice e profumato che esista! Facilissima e semplice da preparare, è ottima da consumare in compagnia di amici o della famiglia. Si realizza in pochi passaggi ed è perfetta poiché sempre molto apprezzata sia dai grandi sia dai piccini. Un interno morbidissimo e un profumo che vi lascerà estasiati! Curiose di scoprire la ricetta? Allora non aspettate oltre e rimboccatevi le maniche!didolce: la ricetta! Per questavi occorreranno: zucchero, 200 g latte, 800 mlbasmati, 200 g aroma alla, 1 fialetta uova, 3 farina di mandorle, 60 g succo di ...

