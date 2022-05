(Di domenica 8 maggio 2022) Ha ridato gioco alla squadra, ha riportato serenità in tutto l’ambiente dopo due stagioni orribili in cui, Longo prima e Nicola...

Advertising

Calciomercato.com

... così come accaduto nel secondo tempo contro la Lazio, avrà la possibilità di mettersi in mostra, dimostrare ae Vagnati che vale la pena spendere i 6 milioni di euro necessari per riscattarlo ...E' così chesi è messo sulla difensiva, cercando di togliersi qualche responsabilità riguardo a un eventuale addio del capitano che, finora, ha però sempre risposto nel miglior modo possibile: ... Toromania: Cairo, ascolti Juric, Belotti e i tifosi. Basta galleggiare, il Toro deve essere grande Ancor di più rispetto a quanto fatto Belotti negli scorsi mesi spiegando i motivi del suo tentennare di fronte alla proposta di rinnovo (“Dipende dalle ambizioni”), l’allenatore ha ora messo Cairo di ...Forse è troppo presto per parlare dell’attacco del Torino della prossima stagione, anche perché il momento della decisione finale di Andrea Belotti riguardo al futuro non è ancora arrivato, però è giu ...