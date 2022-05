Torino-Napoli | la moviola | “Doveva farlo l’arbitro”

(Di domenica 8 maggio 2022) Ieri ilha ottenuto un’importante vittoria sul campo delgrazie alla decisiva rete di Fabian Ruiz, consolidando il terzo posto. A dirigere la gara c’era Alessandro Prontera, arbitro che mai prima di ieri aveva incrociato gli azzurri. Al 21? del primo tempo, dopo una percussione solitaria, Kalidou Koulibaly è andato a terra in seguito ad un contatto con Andrea Belotti. Belotti Koulibaly Il direttore di gara ha fischiato una punizione dal limite per ilper una trattenuta sempre dell’attaccante granata, avvenuta però fuori area. Secondo ladel Corriere dello Sport, tuttavia,“non può vedere la trattenuta perché ha il corpo di Koulibaly davanti e, inoltre, questa non è funzionale alla dinamica: il difensore cade perché gli viene agganciato il piede, non ...

CLASSIFICA SERIE A Inter 78 Milan 7773 Juventus 69 Lazio 62 Roma 59 Fiorentina, Atalanta 56 Verona 52, ...Il Torino perde 0-1 contro il Napoli nella trentaseiesima giornata di campionato. I granata di Juric non sono riusciti a strappare punti per provare a consolidare in questo finale di campionato il dec ...Moviola Torino-Napoli CorSport. Secondo il Corriere dello Sport, manca un calcio di rigore:. "Belotti in area aggancia col sinistro il piede sinistro di Koulibaly che è anche quello d'appoggio, ...