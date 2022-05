Torino, Berisha ipnotizza Insigne: Juric ha il suo 12° (Di domenica 8 maggio 2022) Torino Berisha, Juric ha il suo 12° per la prossima stagione: Milinkovic in partenza si cercherà un titolare tra i pali Il Torino il suo 12° per la prossima stagione già ce l’ha. Juric ha deciso e Berisha è l’uomo giusto per fare il secondo al prossimo titolare. Questo vuol dire due cose: Milinkovic Savic verrà ceduto e i granata andranno su un profilo importante e di prima fascia. Tutti gli indizi portano a Cragno che potrebbe cambiare aria dopo le tante stagioni in Sardegna. Non mancano le alternative, intanto Juric si gode Berisha che contro il Napoli ha parato il rigore ad Insigne, prima di subire la rete di Fabian Ruiz. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022)ha il suo 12° per la prossima stagione: Milinkovic in partenza si cercherà un titolare tra i pali Ilil suo 12° per la prossima stagione già ce l’ha.ha deciso eè l’uomo giusto per fare il secondo al prossimo titolare. Questo vuol dire due cose: Milinkovic Savic verrà ceduto e i granata andranno su un profilo importante e di prima fascia. Tutti gli indizi portano a Cragno che potrebbe cambiare aria dopo le tante stagioni in Sardegna. Non mancano le alternative, intantosi godeche contro il Napoli ha parato il rigore ad, prima di subire la rete di Fabian Ruiz. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ContropiedeA : Dopo un primo tempo non esaltante il Napoli si sblocca nella ripresa e vince la gara con il Torino. Migliore in cam… - CalcioNews24 : #Juric ha le idee chiare per il futuro e per la porta ?? - serie_a24 : #Torino, Berisha: “Peccato per il gol subito, c’ero sul tiro. Napoli? Squadra con valori importanti” - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Tuttosport attacca: 'Osimhen e compagni han dato più fastidio alle formiche a terra che a Berisha, il Torino poteva… -