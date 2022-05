“Torch Run”, Coppola: “Un onore rappresentare Benevento a Napoli” (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “rappresentare la Città di Benevento è per me, sempre, un onore oltre che un grande privilegio, poterlo fare, poi, ad eventi, come il ‘Torch Run’, ha un significato diverso, un peso maggiore legato ai messaggi di inclusività, integrazione, apertura ed accessibilità trasmessi da questa manifestazione”. A dichiararlo Carmen Coppola, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento. “Si tratta infatti di tematiche strettamente connesse al lavoro portato avanti dal mio Assessorato, argomenti sensibili e delicati sui quali bisogna tenere sempre alta l’attenzione tutelando necessità e bisogni di ogni singolo cittadino. Questi gli obiettivi sui quali si fonda la staffetta della torcia olimpica, cerimonia alla quale ho preso ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “la Città diè per me, sempre, unoltre che un grande privilegio, poterlo fare, poi, ad eventi, come il ‘Run’, ha un significato diverso, un peso maggiore legato ai messaggi di inclusività, integrazione, apertura ed accessibilità trasmessi da questa manifestazione”. A dichiararlo Carmen, assessore alle Politiche Sociali del Comune di. “Si tratta infatti di tematiche strettamente connesse al lavoro portato avanti dal mio Assessorato, argomenti sensibili e delicati sui quali bisogna tenere sempre alta l’attenzione tutelando necessità e bisogni di ogni singolo cittadino. Questi gli obiettivi sui quali si fonda la staffetta della torcia olimpica, cerimonia alla quale ho preso ...

anteprima24 : ** “Torch Run”, Coppola: “Un onore rappresentare ##Benevento a #Napoli” ** - ottopagine : 'Torch Run', Coppola: 'Un onore rappresentare Benevento a Napoli' #Benevento - rietin_vetrina : La Torch Run Special è arrivata a Rieti prima di dirigersi a Viterbo e Roma - GardaKarateTeam : RT @SOItalia: ??Mood Torch Run On! ?? Oggi doppia tappa, corriamo nel Lazio, tra Frosinone e Latina, per portare alto questo messaggio: Stiam… - SOItalia : ??Mood Torch Run On! ?? Oggi doppia tappa, corriamo nel Lazio, tra Frosinone e Latina, per portare alto questo messag… -