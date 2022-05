The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 8 maggio 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) THE Rookie episodi 8 maggio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 8 maggio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Rookie Stagione 4 episodio 16 Real Crime. Durante le riprese del reality Every Rose Has A Thorsen (Ogni rosa ha un Thorsen) viene ucciso il produttore esecutivo Morris Mackey. Inizia così una serie di interviste a tutti i protagonisti coinvolti in questa storia – Aaron in testa -, attraverso la quale, passando da un sospetto ad un altro, si giunge alla verità anche sull’omicidio di Patrick Hayes, scagionando così definitivamente Aaron. The Rookie streaming La ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 8 maggio 2022) THE. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 8su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA TheStagione 4o 16 Real Crime. Durante le riprese del reality Every Rose Has A Thorsen (Ogni rosa ha un Thorsen) viene ucciso il produttore esecutivo Morris Mackey. Inizia così unadi interviste a tutti i protagonisti coinvolti in questa storia – Aaron in testa -, attraverso la quale, passando da un sospetto ad un altro, si giunge alla verità anche sull’omicidio di Patrick Hayes, scagionando così definitivamente Aaron. Thestreaming La ...

